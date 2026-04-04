Росіянин вигадав, що місце проведення Євро з футболу має визначатися у Кремлі
- Анатолій Байдачний заявив, що Росія повинна визначати місце проведення чемпіонатів Європи з футболу.
- Євро-2028 пройде в Англії, Шотландії, Вельсі та Ірландії, а Євро-2032 заплановане в Італії і Туреччині.
Колишній радянський футболіст і тренер-невдаха Анатолій Байдачний вирішив нагадати про себе публіці в Росії скандальною заявою про чемпіонати Європи. Путініст чомусь вирішив, що відсторонена від світового футболу країна має право вирішувати долю міжнародних змагань.
Алкогольна заява Байдачного сталася на тлі критики з боку президента УЄФА Александра Чеферіна на адресу Італії через неготовність інфраструктури до проведення Євро-2032. Пропагандистам "Совєтского спорта" він розповів, що треба віддати турнір Росії.
Що сказав Байдачний про Євро?
У скандальному інтерв'ю срібний призер Євро-1972 у складі збірної Радянського Союзу почав фантазувати, що Росія – найкраща країна для проведення чемпіонатів Європи і взагалі має сама визначати, хто буде господарем таких футбольних форумів.
Краще за нас ніхто турнір не проведе і не проводив. У нас стільки доброзичливості на стадіонах, такого високого рівня організація, найкращі стадіони. А поруч ще Білорусь є, одну підгрупу можна їй віддати. Тут теж китайці хороший стадіон побудували. Треба прагнути до того, щоб взагалі Росія розпоряджалася, кому віддати чемпіонат Європи і кому його провести. Пора вже давно поставити всі ці вошиві організації та функціонерів на місце,
– хамовито сказав Байдачний.
Де мають відбутися наступні чемпіонати Європи з футболу?
- Після успішного турніру 2024 року в Німеччині УЄФА повертається до практики поділу матчів між кількома асоціаціями-господарками.
- У 2028 році Євро прийматимуть Англія, Шотландія, Вельс та Республіка Ірландія. Турнір пройде з 9 червня до 9 липня, а півфінали та фінал відбудуться на Вемблі у Лондоні.
- Євро-2032 заплановане в Італії і Туреччині і стане першим подібним турніром після експериментального Євро-2020, де країни-господарі навіть не мають спільного кордону.