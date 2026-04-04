Алкогольна заява Байдачного сталася на тлі критики з боку президента УЄФА Александра Чеферіна на адресу Італії через неготовність інфраструктури до проведення Євро-2032. Пропагандистам "Совєтского спорта" він розповів, що треба віддати турнір Росії.

Що сказав Байдачний про Євро?

У скандальному інтерв'ю срібний призер Євро-1972 у складі збірної Радянського Союзу почав фантазувати, що Росія – найкраща країна для проведення чемпіонатів Європи і взагалі має сама визначати, хто буде господарем таких футбольних форумів.

Краще за нас ніхто турнір не проведе і не проводив. У нас стільки доброзичливості на стадіонах, такого високого рівня організація, найкращі стадіони. А поруч ще Білорусь є, одну підгрупу можна їй віддати. Тут теж китайці хороший стадіон побудували. Треба прагнути до того, щоб взагалі Росія розпоряджалася, кому віддати чемпіонат Європи і кому його провести. Пора вже давно поставити всі ці вошиві організації та функціонерів на місце,

– хамовито сказав Байдачний.

