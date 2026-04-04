Алкогольное заявление Байдачного произошло на фоне критики со стороны президента УЕФА Александра Чеферина в адрес Италии из-за неготовности инфраструктуры к проведению Евро-2032. Пропагандистам "Советского спорта" он рассказал, что надо отдать турнир России.

Что сказал Байдачный о Евро?

В скандальном интервью серебряный призер Евро-1972 в составе сборной Советского Союза начал фантазировать, что Россия – лучшая страна для проведения чемпионатов Европы и вообще должна сама определять, кто будет хозяином таких футбольных форумов.

Лучше нас никто турнир не проведет и не проводил. У нас столько доброжелательности на стадионах, такого высокого уровня организация, лучшие стадионы. А рядом еще Беларусь есть, одну подгруппу можно ей отдать. Здесь тоже китайцы хороший стадион построили. Надо стремиться к тому, чтобы вообще Россия распоряжалась, кому отдать чемпионат Европы и кому его провести. Пора уже давно поставить все эти вшивые организации и функционеров на место,

– хамовито сказал Байдачный.

