Анатолій Тимощук знову викликав хвилю обурення. Колишній капітан збірної України захоплено коментував атмосферу на матчі в Сочі, ігноруючи обстріли українських міст, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Тимощук видав зашкварну заяву

Колишній футболіст зазначив, що на стадіоні "Фішт" 29 червня уболівальники влаштували неймовірну атмосферу попри дощову погоду.

Атмосфера була дуже хороша, враховуючи кількість людей, які прийшли на трибуни. На товариський матч навряд чи можна було очікувати чогось ще кращого, якщо ми не граємо в Санкт-Петербурзі. Дякую людям, які прийшли нас підтримати. Команда провела хороший матч, чим подякувала глядачам на трибунах у цей дощовий, але футбольний вечір,

– сказав Анатолій Тимощук.

Довідка. У ніч на 29 червня Росія здійснила наймасованіший обстріл території України.

Нагадаємо, що Анатолій Тимощук неодноразово підтримував російські благодійні ініціативи, а також він досі замовчує російське вторгнення в Україну.