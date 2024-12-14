23-річний страж воріт "орлів" опинився у рейтингу найнадійніших голкіперів у топ-7 лігах Європи від CIES. До списку ввійшли лише ті голкіпери, які провели на полі не менше 630 хвилин.

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Позиція Трубіна у рейтингу CIES

Анатолій Трубін розташувався на третьому місці в рейтингу футбольної обсерваторії. Український голкіпер має 82 відсотки відбитих у дарів у поточній кампанії, повідомляє 24 канал із посиланням на CIES.

У суперника по чемпіонату Португалії та голкіпера Порту Діогу Кошти однаковий показник з українським воротарем. Однак, він посідає друге місце у списку найнадійніших голкіперів у топ-7 лігах.

Перше місце займає Давід Де Хеа – 83 відсотки сейвів. Іспанський голкіпер після відходу з Манчестер Юнайтед понад рік знаходився без клубу, але зараз запалює у воротах Фіорентини.

Трубін у топ-3 найнадійніших воротарів у Європі / Скриншот з сайту CIES

Довідка. Контракт Анатолія Трубіна з Бенфікою спливає влітку 2028 року. До українського голкіпера проявляє інтерес мюнхенська Баварія.

У поточному сезоні Анатолій Трубін зіграв у 19 матчах в офіційних турнірах за Бенфіку. Український голкіпер пропустив 14 голів, а також у 9 іграх залишив ворота "орлів" на замку.