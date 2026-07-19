Трубін потрапив до списку кандидатів на трансфер у легендарний клуб Серії А

Воротар збірної України потрапив у сферу інтересів Ювентуса. Іменитий клуб розглядає одразу кілька кандидатур на трансферному ринку.

Одним з можливих новачків Ювентуса у літнє трансферне вікно є страж воріт лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін. Про це повідомив журналіст порталу GiveMeSport Бен Джейкобс.

Українець має солідних конкурентів

За словами Джейкобса, на початку літнього трансферного вікна керівники італійського клубу обирали між підписанням аргентинця Еміліано Мартінеса, якого Астон Вілла прагне зберегти, та Аліссона Бекера з Ліверпуля. Однак не досягли жодного прогресу у перемовинах з англійськими клубами.

Наразі джерело вважає підписання саме цих кандидатур малоймовірним, але зазначає, що у Трубіна, ціна на якого раніше стала відомою, все одно залишаються конкуренти.

Ювентус розглядає варіанти з Гульєльмо Вікаріо та Анатолієм Трубіним, а також отримав пропозицію щодо Філіпа Йоргенсена з Челсі – гравця, до якого клуб виявляв інтерес ще у 2024 році,

– написав Джейкобс.

Зазначимо, що раніше повідомлялось – Бенфіка виставила Анатолія на трансфер. Там хочуть отримати за українця щонайменше 40 мільйонів євро.

Що робитиме Бенфіка у разі продажу Трубіна

У разі відходу українця головним кандидатом на місце першого номера Бенфіки називають воротаря молодіжної збірної Португалії Самуела Соареша. Саме він, за задумом клубу, може стати новим основним голкіпером команди.

Нагадаємо, що Трубін провів у Бенфіці уже три сезони. За цей час 24-річний українець зіграв 149 офіційних матчів за клуб.