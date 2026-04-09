ПСЖ хоче вигнати росіянина та замінити його воротарем з України

Українець Анатолій Трубін продовжує запалювати за Бенфіку. Воротар португальців демонструє впевнену гру в чемпіонаті та вражає в Лізі чемпіонів.

Недивно,. що інтерес до футболіста збірної України проявляють чимало європейських клубів. Тепер стало відомо, що цього літа Трубін може возз'єднатися із ще одним українцем, повідомляє Onlymercato.

Куди може перейти Трубін?

В послугах Анатолія зацікавлений французький ПСЖ. Команда Луїса Енріке вирішила перебудувати воротарську лінію влітку та продати Люку Шевальє.

Гравець перейшов з Лілля минулого літа, але через низку помилок втратив місце в старті. Основний у ПСЖ нині є Матвій Сафонов, але в клубі не абчать росіянина важливим гравцем у довгостроковій перспективі.

Керівництво парижа вже склало шорт-лист з чотирьох голкіперів, які можуть перейти цього літа. Окрім Трубіна, туди потрапили Еліа Капріле (Кальярі), Діогу Кошта (Порту) та Грегор Кобель (Боруссія Д).

Нагадаємо, що за французький клуб нині виступає українець Ілля Забарний. Гравець перебрався з Борнмута за 63 мільйони євро, але нині не є гравцем основи парижан.

Як Трубін виступає за Бенфіку?