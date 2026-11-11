Футболіст збірної України несподівано оголосив про роботу з тренером Роналду

Анатолій Трубін цього сезону отримує менше ігрової практики у португальській Бенфіці. Це змушує голкіпера збірної України шукати альтернативні шляхи підтримання форми.

В інтерв'ю Віктору Вацку футболіст розповів, що займається одразу з кількома особистими тренерами з розвитку реакції та фізичної підготовки. Один з них є визнаним спеціалістом, послугами якого користується сам Кріштіану Роналду.

Хто тренує Трубіна

Воротар зізнався, що вже близько п'яти-шести років, ще з часу перебування у Шахтарі, індивідуально розвиває свої навички за допомогою особистих наставників.

Після того, як Трубін втратив залізне місце у стартовому складі Бенфіки, він вирішив розширити програму підготовки, звернувшись до португальської спеціалістки із зорової реакції та швидкості обробки інформації.

Також українець дбає про те, щоб мати достатній рівень фізичних навантажень. Коли його клуб на початку сезону мав два вихідні на тиждень, Анатолій вирішив, що не потребує так багато часу на відновлення. Тому він почав додатково займатися з тренером, який також допомагає бути в максимальних кондиціях п'ятиразовому володарю "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду.

Трубін визнає, що знає те слабке місце, над яким йому треба працювати, щоб поліпшувати свій рівень – гра ногами. Саме на цьому він і зробив акцент з визнаним спеціалістом.

Конкуренція у збірній України

Ситуація у збірній для Анатолія Трубіна більш прогнозована, ніж у клубі: Андреа Мальдера прямо комунікує з голкіперами щодо того, хто в якому матчі захищатиме ворота "синьо-жовтих".

Під час довгого збору наприкінці вересня та на початку жовтня італійський наставник не виділяв у команді чіткого першого номера: Трубін провів два поєдинки, так само як і Дмитро Різник.

Також у складі є Георгій Єрмаков з ФК Харків, який поки не дебютував за головну команду.