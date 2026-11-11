Футболист сборной Украины неожиданно объявил о сотрудничестве с тренером Роналду

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В интервью Виктору Вацко футболист рассказал, что занимается сразу с несколькими личными тренерами по развитию реакции и физической подготовке. Один из них – признанный специалист, услугами которого пользуется сам Криштиану Роналду.

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Кто тренирует Трубина

Вратарь признался, что уже около пяти-шести лет, еще со времен пребывания в "Шахтере", индивидуально развивает свои навыки с помощью личных наставников.

После того как Трубин утратил прочное место в стартовом составе "Бенфики", он решил расширить программу подготовки, обратившись к португальской специалистке по зрительной реакции и скорости обработки информации.

Также украинец заботится о том, чтобы поддерживать достаточный уровень физических нагрузок. Когда у его клуба в начале сезона было по два выходных в неделю, Анатолий решил, что ему не нужно столько времени на восстановление. Поэтому он начал дополнительно заниматься с тренером, который также помогает поддерживать максимальную форму пятикратному обладателю "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Трубин признает, что знает то слабое место, над которым ему нужно работать, чтобы повышать свой уровень, – игра ногами. Именно на этом он и сделал акцент при работе с признанным специалистом.

Конкуренция в сборной Украины

Ситуация в сборной для Анатолия Трубина более предсказуема, чем в клубе: Андреа Мальдера напрямую общается с голкиперами по поводу того, кто в каком матче будет защищать ворота "сине-желтых".

Во время длительного сбора в конце сентября и начале октября итальянский наставник не выделял в команде явного первого номера: Трубин провел два матча, так же как и Дмитрий Ризнык.

Также в составе есть Георгий Ермаков из ФК "Харьков", который пока не дебютировал за основную команду.