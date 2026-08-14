"Ігнор" від тренера та найгірші оцінки: українці переживають важку кризу в Бенфіці

Анатолій Трубін утретє поспіль залишився на лаві запасних Бенфіки. Тим часом Георгій Судаков провів невдалий матч-відповідь проти Гартс у кваліфікації Ліги Європи.

Лісабонці після розгрому 6:1 у першій зустрічі спокійно довели протистояння до завершення та вийшли у наступний раунд. Український півзахисник розпочав гру зі стартових хвилин, але запам'ятався далеко не найяскравішим виступом, повідомляє 24 Канал.

Трубін знову не отримав шансу

Бенфіка зіграла внічию з Гартс у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи – 1:1. Португальський клуб ще в першому поєдинку фактично зняв усі питання щодо переможця протистояння.

Попри комфортну перевагу, головний тренер «орлів» знову не випустив Анатолія Трубіна. Український голкіпер, який у минулому сезоні був основним воротарем команди, залишився в запасі.

Для Трубіна це вже третя поспіль гра Бенфіки, в якій він не виходить на поле. Раніше він також спостерігав за матчами проти Академіку де Візеу (2:2) та Гартс з лави запасних. Ворота лісабонців у всіх трьох зустрічах захищав Самуел Соареш.

Раніше була інформація, що український голкіпер хоче негайно покинути Бенфіку. Серед претендентів на Трубіна називали Ювентус.

Судаков отримав одну з найнижчих оцінок

Георгій Судаков вийшов у стартовому складі та провів на полі 64 хвилини. Однак результативними діями українець не відзначився, а його виступ отримав невисоку оцінку від статистичного порталу Flashscore – 6,7 бала.

Це одна з найнижчих оцінок серед футболістів Бенфіки у матчі. Український хавбек не зміг суттєво вплинути на гру команди в атаці.

Рахунок відкрив Гартс – на 77-й хвилині відзначився Магнуссон. Вже за хвилину Бенфіка відповіла голом Лукебакіо та уникнула поразки – 1:1.

За підсумками двох матчів Бенфіка проходить далі. У наступному раунді кваліфікації Ліги Європи команда Судакова та Трубіна зіграє проти данського Орхуса. Перший матч відбудеться 20 серпня в Лісабоні, а матч-відповідь – 27 серпня.