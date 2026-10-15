Трубін зіграє у важливому матчі Бенфіки в Лізі Європи: на гру з ким тренер поставить українця

Анатолій Трубін опиниться у воротах Бенфіки під час матчу другого туру Ліги Європи. Українець спробує не дати забити футболістам Селтіка.

Головний тренер Бенфіки розповів про свій кадровий вибір на поєдинок другого за рангом єврокубка. Слова Марка Сілви передає 24 Канал.

Що тренер Бенфіки сказав про Трубіна

Португальський фахівець підкреслив масштаб суперника, який є принциповим для Бенфіки в історичному контексті.

Також Марко Сілва сказав, що команда уже добре розпочала турнір, тому тепер важливо продовжити виступ у тому ж дусі.

Ми повинні показувати стабільні результати перед нашими вболівальниками та очікуємо на чудову атмосферу. Ви бачите, що зв'язок між командою та фанатами стає дедалі сильнішим. Єдине, що я можу сказати: Трубін повернеться у стартовий склад і зіграє з перших хвилин,

– повідомив наставник.

Зазначимо, що перед паузою на матчі збірних "орли" мали вдалий вояж до Італії, де здолали Мілан (2:0).

Як складається сезон для Трубіна

У новій кампанії українець втратив стабільне місце у стартовому складі, але останнім часом починає відновлювати втрачені позиції. На думку багатьох експертів, саме вдала гра Трубіна допомогла команді здобути три очки у Мілані.

У сезоні 2026/27 українець провів три матчі за лісабонський клуб у всіх турнірах, пропустивши два голи і оформивши два кліншити.

Наприкінці літнього трансферного вікна була інформація, що Анатолій влаштував демарш і був рішуче налаштований покинути столицю Португалії.