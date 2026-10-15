Главный тренер Бенфики рассказал о своем кадровом решении перед матчем второго по значимости еврокубка. Слова Марко Силвы передает 24 Канал.

Что тренер Бенфики сказал о Трубине

Португальский специалист подчеркнул значимость соперника, который является принципиальным для Бенфики в историческом контексте.

Также Марко Силва отметил, что команда уже хорошо начала турнир, поэтому теперь важно продолжить выступление в том же духе.

Мы должны показывать стабильные результаты перед нашими болельщиками и ожидаем прекрасную атмосферу. Вы видите, что связь между командой и болельщиками становится все сильнее. Единственное, что я могу сказать: Трубин вернется в стартовый состав и сыграет с первых минут,

– сообщил тренер.

Отметим, что перед паузой на матчи сборных "орлы" провели удачный выезд в Италию, где обыграли Милан (2:0).

Как складывается сезон для Трубина

В новом сезоне украинец потерял стабильное место в стартовом составе, но в последнее время начинает восстанавливать утраченные позиции. По мнению многих экспертов, именно удачная игра Трубина помогла команде заработать три очка в Милане.

В сезоне 2026/27 украинец провел три матча за лиссабонский клуб во всех турнирах, пропустив два гола и оформив два клиншита.

В конце летнего трансферного окна появилась информация, что Анатолий устроил демарш и был твердо настроен покинуть столицу Португалии.