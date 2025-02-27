Тренер Бенфіки виніс вердикт Трубіну перед матчем проти Барселони у Лізі чемпіонів

Анатолій Трубін з самого початку перебування у Бенфіці став основним голкіпером команди. У поточному сезоні українець серед усіх гравців "орлів" провів найбільше хвилин на полі.

В останніх матчах Трубін показував нестабільну гру та пропускав багато голів. Тому головний тренер Бенфіки Бруно Лаже надав українському голкіперу відпочинок у двох іграх.

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Чи зіграє Трубін проти Барселони

Анатолія Трубіна у воротах Бенфіки заміняв резервний голкіпер Самуель Соареш. Він зіграв у чемпіонаті Португалії проти Боавішти та у Кубку країни із Брагою. Воротар записав на свій рахунок два кліншити.

Наставник "орлів" Бруно Лаже прокоментував гру Соареша. Також спеціаліст назвав голкіпера, який захищатиме ворота Бенфіки в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони, повідомляє 24 канал із посиланням на A Bola.

Я був дуже задоволений тим, як Самуель зіграв у цих двох матчах, але у грі проти Барселони Трубін повернеться у ворота,

– сказав тренер Бенфіки.

Зазначимо, що Анатолій Трубін у поточній кампанії зіграв за Бенфіку у 35 матчах в офіційних турнірах, пропустивши 34 голи. Також у 16 іграх український голкіпер зберіг ворота на замку.

Нагадаємо, що перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025 між Бенфікою та Барселоною відбудеться у Португалії. Дата та час проведення єврокубкового протистояння – 5 березня, о 22:00 за київським часом.