Головний тренер "орлів" заявив, що вирішив дати українському воротарю відпочинок перед кубковим матчем. Проте іншу думку щодо цього висловив португальський журналіст Антоніу Бернардіну, повідомляє 24 Канал із посиланням на Record na Hora.

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Погана преса для Трубіна

Він скептично висловився про гру Анатолія Трубіна в останніх матчах і вважає, що той може взагалі втратити місце у стартовому складі:

"Те, що в останній зустрічі грав не Трубін, а Самуел Соареш, це явний знак від Бруну Лаже не тільки українцю, а і його конкуренту. Ми бачили, як Трубін демонстрував неймовірну гру в деяких матчах, а потім були речі, схожі на ті, що він зробив у зустрічі з Монако. Для такої команди як Бенфіка мати воротаря з таким рівнем нестабільності – це погано та важко. Лаже показав Соарешу, що розраховує на нього. Це була перевірка впевненості.

Соарешу доведеться довести, зокрема, в матчі з Брагою, що він має необхідний рівень і що він готовий бути по-справжньому надійним варіантом, щоб замінити Трубіна протягом усього сезону. Я знаю, що багато хто висловлювався та робив безліч критичних зауважень на адресу колишнього воротаря Бенфіки Влаходімоса, але правда в тому, що його рівень стабільності не йде в жодне порівняння з тим, що робить Трубін".

До слова. В нинішньому сезоні Анатолій Трубін провів на клубному рівні 35 матчів. У них він пропустив 34 м'ячі та 16 разів залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що наступний поєдинок Бенфіка проведе вдома 26 лютого проти Браги у чвертьфіналі Кубка Португалії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.