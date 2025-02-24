У суботу, 22 лютого, в межах 26-го туру АПЛ зустрілися Борнмут та Вулвергемптон. "Вишні" мінімально поступилися супернику з рахунком 0:1.

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Борнмут оскаржить рішення арбітра про вилучення

На 31-й хвилині Ілля Забарний пішов у грубий підкат, за що отримав червону картку. Це вилучення стало першим для українця за весь час проведений у Борнмуті.

"Вишні" хочуть оскаржити рішення арбітра. Цю інформацію головний тренер Андоні Іраола, пише 24 канал з посиланням на англійського журналіста Джордана Кларка. Однак деталі наразі невідомі.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 28 матчів за Борнмут.

Відзначимо, що наразі "вишні" посідають 6-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Поразкою від Вулвергемптона вони перервали безпрограшну серію з 13 матчів.