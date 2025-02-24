В субботу, 22 февраля, в рамках 26-го тура АПЛ встретились Борнмут и Вулверхэмптон. "Вишни" минимально уступили сопернику со счетом 0:1.

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Борнмут обжалует решение арбитра об удалении

На 31-й минуте Илья Забарный пошел в грубый подкат, за что получил красную карточку. Это удаление стало первым для украинца за все время проведенное в Борнмуте.

"Вишни" хотят обжаловать решение арбитра. Эту информацию главный тренер Андони Ираола, пишет 24 канал со ссылкой на английского журналиста Джордана Кларка. Однако детали пока неизвестны.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный сыграл 28 матчей за Борнмут.

Отметим, что сейчас "вишни" занимают 6-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. Поражением от Вулверхэмптона они прервали беспроигрышную серию из 13 матчей.