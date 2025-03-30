Анчелотті вкотре поскаржився на суддівство в Ла Лізі
- Карло Анчелотті знову висловив невдоволення суддівством у матчі Реала проти Леганеса.
- Він зазначив, що за рахунку 1:2 був фол на Браїмі, який не був врахований суддею.
- Анчелотті відзначив, що в першому таймі після пенальті команді не вистачало збалансованості, але в другому таймі вони переломили хід гри.
- Італійський тренер не вперше висловлює невдоволення суддівством у Ла Лізі.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо суддівства в матчі проти Леганеса. Наставник вкотре лишився невдоволеним.
У неділю, 29 березня, відбулися матчі 29-го туру Ла Ліги. В одному з них Реал мінімально обіграв Леганес з рахунком 3:2.
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Анчелотті знову незадоволений суддями
Наставник зазначив, що, як і Леганес, вони теж можуть скаржитися, тому що за рахунку 1:2 був фол на Браїмі. Він не бачив епізод із Беллінгемом, пише 24 канал з посиланням на Mundo Deportivo.
Суддя ухвалив свої рішення, ось і все. Мбаппе грає дуже добре і робить різницю. Саме цього ми від нього і хочемо. Учора він спробував свої сили у виконанні штрафних ударів і виявився дуже ефективним. Ми довірилися йому,
– сказав Анчелотті.
Зокрема він розповів про саму гру.
"У першому таймі, коли ми повели в рахунку після пенальті, нам не вистачало збалансованості, тому що команда неправильно обирала позиції, але в другому таймі ми діяли добре й переломили хід гри. Я не можу пригадати матч, у якому у нас би не було б проблем. Легких поєдинків не буває, і ми це прекрасно розуміємо. Це не проблема", – додав Карло Анчелотті.
Нагадаємо, що італійський фахівець вже не вперше скаржиться на суддівство в Ла Лізі.