Анчелотті вкотре поскаржився на суддівство в Ла Лізі

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо суддівства в матчі проти Леганеса. Наставник вкотре лишився невдоволеним.

У неділю, 29 березня, відбулися матчі 29-го туру Ла Ліги. В одному з них Реал мінімально обіграв Леганес з рахунком 3:2.

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Анчелотті знову незадоволений суддями

Наставник зазначив, що, як і Леганес, вони теж можуть скаржитися, тому що за рахунку 1:2 був фол на Браїмі. Він не бачив епізод із Беллінгемом, пише 24 канал з посиланням на Mundo Deportivo.

Суддя ухвалив свої рішення, ось і все. Мбаппе грає дуже добре і робить різницю. Саме цього ми від нього і хочемо. Учора він спробував свої сили у виконанні штрафних ударів і виявився дуже ефективним. Ми довірилися йому,

– сказав Анчелотті.

Зокрема він розповів про саму гру.

"У першому таймі, коли ми повели в рахунку після пенальті, нам не вистачало збалансованості, тому що команда неправильно обирала позиції, але в другому таймі ми діяли добре й переломили хід гри. Я не можу пригадати матч, у якому у нас би не було б проблем. Легких поєдинків не буває, і ми це прекрасно розуміємо. Це не проблема", – додав Карло Анчелотті.

Нагадаємо, що італійський фахівець вже не вперше скаржиться на суддівство в Ла Лізі.