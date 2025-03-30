В воскресенье, 29 марта, состоялись матчи 29-го тура Ла Лиги. В одном из них Реал минимально обыграл Леганес со счетом 3:2.

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Анчелотти снова недоволен судьями

Наставник отметил, что, как и Леганес, они тоже могут жаловаться, потому что при счете 1:2 был фол на Браиме. Он не видел эпизод с Беллингемом, пишет 24 канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

Судья принял свои решения, вот и все. Мбаппе играет очень хорошо и делает разницу. Именно этого мы от него и хотим. Вчера он попробовал свои силы в исполнении штрафных ударов и оказался очень эффективным. Мы доверились ему,

– сказал Анчелотти.

В частности он рассказал о самой игре.

"В первом тайме, когда мы повели в счете после пенальти, нам не хватало сбалансированности, потому что команда неправильно выбирала позиции, но во втором тайме мы действовали хорошо и переломили ход игры. Я не могу вспомнить матч, в котором у нас бы не было бы проблем. Легких поединков не бывает, и мы это прекрасно понимаем. Это не проблема", – добавил Карло Анчелотти.

Напомним, что итальянский специалист уже не впервые жалуется на судейство в Ла Лиге.