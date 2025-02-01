Полісся підписало вихованця Спортинга, який виступав грав за юнацьку збірну Португалії

Житомирський клуб має намір вибороти місце у єврокубках через УПЛ. Черговим зимовим новачком Полісся став 21-річний португалець.

Зимове трансферне вікно у футболі наближається до свого завершення. Українські клуби активно працюють на трансферному ринку, щоб посилитися перед другою частиною сезону.

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Цікавий перехід у перший день лютого провернуло Полісся. Як повідомляє 24 Канал з посиланням сайт житомирського клубу, новачком "вовків" став португалець Андре Гонсалвеш.

Контракт 21-річного вінгера із Поліссям розрахований на три роки з опцією продовження ще на один сезон. Перехід обійшовся клубу безкоштовно, на правах вільного агента.

Андре є вихованцем лісабонського Спортингу, але виступав у ньому лише у другій команді. У сезоні 2023-2024 Гонсалвеш виступав за Ешторіл у команді U-23.

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Саме вона і стала чемпіоном у своєму віковому дивізіоні. На рахунку Андре 3 голи та два асисти у 16-ти матчах. Крім цього, вінгер вже встиг дебютувати за дорослу команду Ешторіла, а також має у своєму активі три матчі за збірну Португалії U-17.

Відзначимо, що Полісся пішло на зимову паузу в чемпіонаті України на четвертому місці. Команда Імада Ашура відстає на чотири бали від четвертого Кривбаса. Саме це місце має дати путівку в Лігу конференцій 2025-2026.