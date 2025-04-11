Голкіпер Манчестер Юнайтед пропустив дивний гол у матчі Ліги Європи: відео фейлу

У четвер, 10 квітня, відбулись чвертьфінальні матчі Ліги Європи-2024/2025. В одному з них французький Олімпік Ліон вдома приймав англійський Манчестер Юнайтед.

Матч між "ткачами" та "червоними дияволами" завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2. Фейлом відзначився камерунський голкіпер манкуніанців Андре Онана, пише 24 канал.

Читайте також Сенсаційна поразка Лаціо, драма Фонсеки з МЮ: всі результати 1/4 фіналу Ліги Європи 2024-2025

Дикий фейл Онани

Лік голам у єврокубковому матчі відкрив Олімпік Ліон завдяки зусиллям Тьяго Альмади. Аргентинський півзахисник на 25-й хвилині гри виконав подачу зі штрафного та влучив у ворота Манчестер Юнайтед.

Андре Онана не реагував на м'яч та в останній момент не зміг відбити спортивний снаряд, який летів прямо у голкіпера. Таким чином рахунок став 1:0 на користь французького клубу.

Відео фейлу Андре Онани:

У поточному сезоні Андре Онана зіграв у 41 матчі за Манчестер Юнайтед в офіційних турнірах. Камерунський голкіпер пропустив 56 голів та здійснив 10 кліншитів.