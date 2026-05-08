Відомо, коли Мальдеру офіційно призначать головним тренером збірної України

Збірна України стоїть за крок від історичного рішення – Андреа Мальдера має очолити команду вже найближчими днями. УАФ готує офіційне затвердження італійця на Виконкомі.

Після відходу Сергія Реброва Україна виходить на новий етап – уперше національну команду може очолити іноземний фахівець. Представити італійця громадськості мають 19 травня, пише sport.ua.

Коли Мальдеру офіційно затвердять?

За попередньою інформацією, Андреа Мальдера прибуде до Києва 18 травня, а вже 19 травня Виконком УАФ має офіційно затвердити його на посаді головного тренера збірної України. Саме Андрій Шевченко представить італійця публіці.

Очікується, що вже наступного дня новий наставник публічно з’явиться на фіналі Кубка України у Львові, де може відбутися його перша велика поява в новому статусі.

Чому це історичне рішення для збірної?

Мальдера стане першим іноземним головним тренером в історії збірної України з футболу. Раніше 54-річний італієць уже працював у штабі Шевченка в національній команді, а також входив до тренерських штабів Роберто Де Дзербі в Брайтоні та Марселі.

УАФ робить ставку не лише на знайоме для команди обличчя, а й на європейський досвід, який має перезапустити збірну після болісного завершення ери Реброва.

Як про Мальдеру відгукуються українські експерти?