Мальдера розповів, хто в майбутньому може стати капітаном збірної України

Головним тренером збірної України призначено італійця Андреа Мальдеру. Наразі команда під його керівництвом готується до товариських матчів.

Мальдера в інтерв'ю "Взбірній" розповів, як обирає капітана. Також він пояснив, яку роль відіграють лідери в команді.

Хто буде капітаном збірної України?

За словами наставника, остаточне рішення щодо майбутнього лідера команди він хоче ухвалювати лише після розмови з гравцями.

У мене є певні ідеї, але мені здається правильним обговорити ці аспекти внутрішньо – безпосередньо в роздягальні. Я знаю багатьох хлопців, це важливий аспект, безперечно, але не найголовніший,

– зазначив Мальдера.

Тренер підкреслив, що не вважає вибір капітана головним фактором успіху збірної.

Не можна думати, що якщо ти обрав правильного капітана, то розв'язав усі проблеми. Капітан – це лише елемент. Це важлива частина роздягальні. Але ми всі: штаб, фізіо, адміністратори, лікарі – повинні підняти планку,

– сказав фахівець.

Мальдера також наголосив на важливості амбіцій і відповідальності кожного в команді.

Ми не повинні боятися мріяти, не повинні боятися мати амбіції. Якщо кожен із нас додасть 10% у мотивації, характері та відповідальності – це вже буде чудовим результатом,

– заявив наставник.

Окремо тренер звернув увагу на значення атмосфери всередині колективу, зазначивши, що тактика не може бути основою успіху без правильної командної ментальності.

Тактика – це наша робота, моя і штабу, але вона йде після всього іншого. Без того, що я озвучив, тактика – це як паста без солі: вона не має жодного смаку,

– підсумував Мальдера.

