Мальдера розповів, хто в майбутньому може стати капітаном збірної України
Головним тренером збірної України призначено італійця Андреа Мальдеру. Наразі команда під його керівництвом готується до товариських матчів.
Мальдера в інтерв'ю "Взбірній" розповів, як обирає капітана. Також він пояснив, яку роль відіграють лідери в команді.
Хто буде капітаном збірної України?
За словами наставника, остаточне рішення щодо майбутнього лідера команди він хоче ухвалювати лише після розмови з гравцями.
У мене є певні ідеї, але мені здається правильним обговорити ці аспекти внутрішньо – безпосередньо в роздягальні. Я знаю багатьох хлопців, це важливий аспект, безперечно, але не найголовніший,
– зазначив Мальдера.
Тренер підкреслив, що не вважає вибір капітана головним фактором успіху збірної.
Не можна думати, що якщо ти обрав правильного капітана, то розв'язав усі проблеми. Капітан – це лише елемент. Це важлива частина роздягальні. Але ми всі: штаб, фізіо, адміністратори, лікарі – повинні підняти планку,
– сказав фахівець.
Мальдера також наголосив на важливості амбіцій і відповідальності кожного в команді.
Ми не повинні боятися мріяти, не повинні боятися мати амбіції. Якщо кожен із нас додасть 10% у мотивації, характері та відповідальності – це вже буде чудовим результатом,
– заявив наставник.
Окремо тренер звернув увагу на значення атмосфери всередині колективу, зазначивши, що тактика не може бути основою успіху без правильної командної ментальності.
Тактика – це наша робота, моя і штабу, але вона йде після всього іншого. Без того, що я озвучив, тактика – це як паста без солі: вона не має жодного смаку,
– підсумував Мальдера.
Які останні новини є в збірній України?
Збірну України з футболу вперше в історії очолив іноземний фахівець – італієць Андреа Мальдера. Він змінив Сергія Реброва, який залишив посаду через невихід команди на ЧС-2026.
Перед червневими товариськими матчами склад зазнав змін: травмованих Дмитра Різника та Олексія Гуцуляка замінив викликаний Данило Ігнатенко.
Наразі "синьо-жовті" готуються до двох спарингів: 31 травня у Вроцлаві проти Польщі та 7 червня в Оденсе проти Данії.