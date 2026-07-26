Легенда футболу Андреа Пірло не зрозумів власної проблеми через роботу з росіянами. Кандидат на посаду головного тренера збірної Італії звинуватив місцевих політиків.

Колишній гравець Інтера, Мілана та Ювентуса, схоже, гостро сприйняв ситуацію навколо можливого зриву його призначення у національну команду. Про це повідомило видання Corriere della Sera.

Що сказав Пірло

Переговори про призначення Андреа Пірло головним тренером збірної Італії тимчасово зупинили. Причиною такого рішення стала комерційна співпраця фахівця з російською букмекерською компанією.

Італійські журналісти повідомляють, що свою реакцію на це 47-річний Пірло, який тренує дубайський клуб Юнайтед, висловив під час перебування на зборах клубу в Австрії.

Йдеться про те, що усі зауваження щодо своїх поїздок у Росію та співпраці з букмекерами цієї країни Андреа назвав "політично вмотивованими". Фахівець зіслався у бік ФІФА та висловив нерозуміння, чому тоді Мундіаль-2026 відбувся у США, коли ця країна має військовий конфлікт з Іраном.

Андреа Пірло: політична позиція

Зазначимо, що раніше Андреа Пірло брав участь у матчах на підтримку України, що не завадило йому налагодити бізнес-зв’язки у Росії.

Аналогічно вчинив інший чемпіон світу 2026 року у складі збірної Італії – Марко Матерацці. Щоправда, потім багаторічний лідер оборони міланського Інтера визнав власну помилку та перепросив перед українцями.