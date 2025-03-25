Пірло забив неймовірний гол зі штрафного в матчі зірок: відео шедевра

У неділю, 23 березня, у Лондоні відбулася благодійна гра на підтримку фонду "Tottenham Hotspur Foundation". У ній взяли участь легенди Тоттенгема та Мілана.

Глядачі ще раз змогли побачити на полі зірок минулого покоління. В матчі, зокрема, взяли участь: Роббі Кін, Джермейн Дефо, Дімітар Бербатов, Діда, Кафу, Андреа Пірло та багато інших, повідомляє 24 Канал.

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Шедевр від маестро

"Шпори" здобули розгромну перемогу з рахунком 6:2. Проте головною окрасою цього поєдинку став гол, який забили гості.

Його в актив записав собі 45-річний Андреа Пірло. Італієць приблизно з 22-х метрів виконав штрафний удар, як у свої найкращі часи ігрової кар'єри.

Він на 83-й хвилині майстерним ударом перекинув стінку та не залишив шансів на порятунок Мішелу Ворму. Цей гол став останнім у матчі та викликав захоплення навіть у нідерландського голкіпера, який аплодував після пропущеного м'яча.

Як Пірло забив гол зі штрафного: дивіться відео

До слова. Андреа Пірло після закінчення ігрової кар'єри розпочав тренерську. Він очолював Ювентус, Фатіх Карагюмрюк та Сампдорію, яку залишив у серпні 2024 року й наразі залишається без клубу.

Нагадаємо, що восени 2024 року шедевром зі штрафного також відзначився Роналдінью. Він забив фантастичний гол у ворота легенд Реала.