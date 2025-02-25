З 12 до 23 лютого у канадському Ленцергайді проходив чемпіонат світу-2025 з біатлону. Під час турніру стався інцидент з латвійським біатлоністом Андрейсом Расторгуєвсом, пише 24 канал з посиланням на Nra.lv.

Читайте також Чемпіона світу з біатлону постригли налисо прямо на церемонії нагородження: шокуюче відео

Расторгуєвс став жертвою побиття з боку тренера

Інцидент стався після одиночної змішаної естафети, у якій латвійський біатлоніст не брав участі. Він повідомив, що ситуація поставила під сумнів у чоловічій естафеті та мас-старті.

Тренер мене побив. Думаю, що він зламав мені палець, розбив ніс. Також, можливо, серйозно травмовано плече. Я поїду в лікарню, щоб з’ясувати, наскільки серйозні пошкодження,

– розповів Андрейс Расторгуєвс.

Також він додав, що інцидент стався у кімнаті Бріциса, де вони обговорювали тогорічну ситуацію. Згодом тренер виштовхав біатлоніста з кімнати і почав махати руками, нападаючи.

"Двоє людей з команди намагалися нас розборонити. Лікар Алдіс Ціруліс надав мені першу допомогу — перев’язав руку і спробував зафіксувати плече. По суті, мене просто вивели з гри", – повідомив Расторгуєвс.

Зокрема він звинувачує тренера у крадіжці лиж, які зникли напередодні однієї з гонок.

Бріціс прийшов і сказав, що нічого не брав. Але в мене є свідок, який бачив і чув усе. Я сказав йому: або повертаєте лижі, або я звертаюся в інші інстанції,

– розповів латвієць.

Сам тренер підтвердив конфлікт з підопічним, однак вважає, що у всьому винен тільки Андрейс Расторгуєвс. Латвійська федерація біатлону поки що утрималася від коментарів до з’ясування всіх деталей.

Андрейс Расторгуєвс заявив, що не виступатиме за збірну, якщо Бріціс продовжить бути тренером.