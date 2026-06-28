Відомого українського боксера мобілізували до ЗСУ

До лав захисників став чемпіон України з боксу Андрій Боришполець. Сам спортсмен оприлюнив інформацію, що він вже проходить бойову підготовку перед відправленням у підрозділ.

Обставини мобілізації Боришпольця невідомі, хоча його допис натякає на те, що боксер не збирався йти добровольцем. Лише на початку червня він востаннє виходив на профі-ринг, пише 24 Канал.

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Що відомо по мобілізацію Андрія Боришпольця?

Майстер спорту з боксу оприлюднив у сторіс свого інстаграма відео з бойової підготовки.

"Ішов, впав, прокинувся на полігоні", – підписав сторіс боксер.

Жодних інших деталей про свою мобілізацію він не надав. При цьому відомо, що брат Андрія проходив службу у 72-ій Окремій механізованій бригаді Збройних Сил. У 2024 році Боришполець виходив на один зі своїх боїв у футболці з назвою цього підрозділу.

Які досягнення має Андрій Боришполець?

На професійному ринзі Боришполець провів вже 16 боїв, здобув в них 12 перемог, в тому числі 5 нокаутом.

Останній поєдинок відбувся 6 червня, коли в Італії українець достроково технічним нокаутом у 10-ому раунді переміг місцевого боксера Стефано Рамундо і став чемпіоном IBO Intercontitental.