Лунін може зірвати джекпот: Реал отримає рекордні призові за Суперкубок

Призовий фонд Суперкубка Іспанії-2027 стане рекордним та сягне 40 мільйонів євро. Частину цих грошей може отримати й українець Андрій Лунін у складі Реала.

До участі в турнірі вже готуються чотири клуби – Барселона, Реал, Атлетіко та Реал Сосьєдад. Команди погодили принцип розподілу коштів, повідомляє AS.

Клуби домовилися про рекордні виплати

Усі чотири команди гарантовано отримають фіксовану виплату за участь у змаганнях. Водночас основна частина коштів буде розподілена між фіналістами – остаточна сума залежатиме від результатів команд на турнірі.

Таким чином, Реал матиме можливість поповнити клубну скарбницю рекордним призовим чеком. Якщо мадридці виграють Суперкубок, це також може позначитися на потенційних виплатах гравцям, серед яких перебуває український голкіпер Андрій Лунін.

Точний механізм розподілу призових між клубами та додаткових виплат має бути оголошений організаторами найближчим часом.

Суперкубок проведуть у Туреччині

Суперкубок Іспанії-2027 відбудеться не на території Іспанії. Турнір прийматиме Туреччина – матчі заплановані у період із 2 до 7 лютого.

Найближчим часом у Стамбулі має пройти офіційна презентація змагань. Під час заходу організатори повинні оголосити календар матчів, деталі продажу квитків та визначити мовника турніру.

Проведення Суперкубка за кордоном є частиною стратегії глобалізації іспанського футболу та залучення нової міжнародної аудиторії. За трофей у 2027 році боротимуться чотири команди: чемпіон та віцечемпіон Іспанії, а також володар і фіналіст Кубка Іспанії.

Нагадаємо, раніше Лунін не потрапив до заявки збірної України на найближчі матчі Ліги націй.