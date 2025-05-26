Реал визначився із заміною Луніну: президент і новий тренер ухвалили рішення

Андрій Лунін має довгостроковий контракт з Реалом. Проте український голкіпер може покинути "Королівський клуб" через брак ігрового часу.

У Реалі почали шукати заміну українському воротарю. "Вершкові" планують підписати голкіпера з іменитого англійського клубу, повідомляє 24 канал із посиланням на One Football.

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Хто замінить Луніна

Флорентіно Перес і новий головний тренер Реала Хабі Алонсо вирішили посилити воротарську позицію. Проте новий голкіпер прийде у клуб, якщо Андрій Лунін покине команду.

"Королівський клуб" зацікавив Давід Рая, який виступає за Арсенал. "Вершкові" вважають, що іспанець у майбутньому може замінити не тільки Луніна, а й стати спадкоємцем Тібо Куртуа.

До слова. Андрій Лунін має контракт з Реалом до 2030 року. У сезоні 2024/2025 український голкіпер зіграв у 14 матчах за "Королівський клуб", пропустив 19 голів і у 6 матчах відстояв на нуль.

Давід Рая зіграв за Арсенал у 55 матчах у минулій кампанії в усіх турнірах. Іспанський голкіпер пропустив 50 голів і здійснив 19 кліншитів.

Раніше італійський гранд зробив Реалу пропозицію щодо трансферу Андрія Луніна.