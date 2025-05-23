Інтерес до голкіпера збірної України приписують клубам з Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Туреччини. Напередодні ж "вершкові" отримали конкретну пропозицію щодо трансферу Луніна.

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Де може продовжити кар'єру Лунін

Йдеться про італійський Мілан, повідомляє 24 Канал із посиланням на Defensa Centeral. "Росонері" планують влітку продати Майка Меньяна й наразі перебувають у пошуку воротаря, який його замінить і стане номером 1 у команді.

На цю роль вони серйозно розглядають українського голкіпера. Агент Жорже Мендеш, який представляє Андрія Луніна, вже надіслав Реалу пропозицію італійців – 15 мільйонів євро.

Зазначається, що керівництво "вершкових" готове відпустити свого воротаря в Мілан, але просить її збільшити. Мадридці хочуть отримати суму в районі 25 мільйонів євро.

Цікаво. Раніше агент Андрія Луніна повідомив босам Реала, що він має на руках пропозиції від двох інших клубів для українця. Вони пропонують воротарю більшу зарплату, проте невідомо, чи готові задовольнити фінансовий апетит мадридців.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні голкіпер збірної України провів 13 поєдинків на клубному рівні. У них він пропустив 19 голів та п'ять разів залишав свої ворота "сухими", а також віддав один асист.