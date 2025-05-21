Трансферна сага за участі Андрія Луніна продовжується. Український голкіпер може покинути мадридський Реал через брак ігрового часу, попри на те, що підписав довгостроковий контракт.

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Хто претендує на Луніна

Жорже Мендеш розповів Реалу, що наразі по Луніну є дві активні пропозиції, пише 24 канал з посиланням на DefensaCentral.

На українського голкіпера претендують Астон Вілла та турецький Галатасарай. Обидва клуби запропонували українцю кращі умови, аніж він наразі має у Реалі. Зокрема обидві команди пропонують кращу зарплату.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 13 матчів за Реал, у яких пропустив 19 м'ячів і 5 разів відстояв "на нуль".

Відзначимо, що наступний матч відбудеться Реала у суботу, 24 травня, проти Реала Сосьєдад.