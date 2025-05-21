Трансферная сага с участием Андрея Лунина продолжается. Украинский голкипер может покинуть мадридский Реал из-за нехватки игрового времени, несмотря на то, что подписал долгосрочный контракт.

Читайте также Звезда Реала пропустит старт сезона 2025/2026: в чем причина

Кто претендует на Лунина

Жорже Мендеш рассказал Реалу, что сейчас по Лунину есть два активных предложения, пишет 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.

На украинского голкипера претендуют Астон Вилла и турецкий Галатасарай. Оба клуба предложили украинцу лучшие условия, чем он сейчас имеет в Реале. В частности обе команды предлагают лучшую зарплату.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл 13 матчей за Реал, в которых пропустил 19 мячей и 5 раз отстоял "на ноль".

Отметим, что следующий матч состоится Реала в субботу, 24 мая, против Реала Сосьедад.