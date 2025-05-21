Проте 21-річний хавбек вирішив все-таки залікувати стару травму. Тому гравець "вершкових" пропустить деякий час, повідомляє 24 канал із посиланням на The Athletic.

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Беллінгем перенесе операцію

Зірковий Джуд Беллінгем перенесе операцію на плечі. Англійський півзахисник планує лягти під ніж після завершення Клубного чемпіонату світу 2025 року, який відбудеться у США.

Післяопераційне відновлення Беллінгема триватиме три місяці. Таким чином англієць пропустить початок сезону 2025/2026.

У листопаді 2023 року Джуд Беллінгем вивихнув ліве плече у матчі проти Райо Вальєкано, але у підсумку дограв поєдинок. Потім зірковий англієць пропустив чотири матчі за клуб та збірну. З того моменту хавбек носить спецзахист.

До слова. Клубний чемпіонат світу 2025 відбудеться з 15 червня по 13 липня. На груповому етапі суперниками Реала стануть Аль-Хіляль, Пачука та Ред Булл Зальцбург.

У поточному сезоні Джуд Беллінгем зіграв у 51 матчі за Реал в офіційних турнірах. За цей час англійський півзахисник "вершкових" забив 14 голів та віддав 14 асистів.