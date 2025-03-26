Лунін має вийти в основі Реала замість Куртуа після матчів між Україною та Бельгією
- Андрій Лунін може зіграти за Реал на матч проти Леганеса в Ла Лізі.
- Причиною є травма Тібо Куртуа, яку той отримав перед матчем між Бельгією та Україною.
- Бельгійця будуть готувати до матчу Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада (1 квітня).
Український кіпер отримає новий шанс показати себе в матчі проти аутсайдера Ла Ліги. Допоможе Луніну в цьому стала травма Тібо Куртуа.
Українець Андрій Лунін продовжує залишатися резервним воротарем Реала. Воротар поки не може виграти конкуренцію у Тібо Куртуа та задовольняється рідкими появами на полі.
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Новий шанс для Луніна
Втім бельгієць нерідко отримує пошкодження і це дозволяє Луніну грати в матчах Ла Ліги або Ліги чемпіонів. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Marca, Куртуа може пропустити найближчу гру Реала.
Тібо не грав у матчі-відповіді між Бельгією та Україною через дискомфорт у м'язах. Наразі бельгієць тренується індивідуально, а тренерський штаб Реала планує поберегти кіпера на матч проти Леганеса.
Ця гра відбудеться в суботу, 29 березня, о 22:00 за київським часом. Очікується, що у воротах мадридців гратиме Андрій Лунін, тоді як Куртуа будуть готувати до півфінальної битви з Реал Сосьєдадом в Кубку Іспанії.
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Вона запланована на 1 квітня. Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед розпочав переговори щодо трансферу Луніна. Англійці оцінюють воротаря у 20-25 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Лунін перейшов у Реал у 2018 році за 8 мільйонів євро з Зорі. За цей час він награв 58 матчів, з них 11 – у цьому сезоні. Наразі мадридці посідають друге місце в Ла Лізі, поступаючись Барселоні за особистими зустрічами.