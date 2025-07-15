Лунін зацікавив учасника Ліги чемпіонів з Іспанії: футболісту гарантують місце в основі

Андрій Лунін може покинути Реал влітку 2025 року. Український голкіпер хоче отримувати більше ігрової практики у клубі, а не бути дублером бельгійця Тібо Куртуа.

26-річний воротар "вершкових" отримав цікавий варіант для продовження кар'єри та може залишитись в Іспанії. Ба більше, Луніну гарантують місце в основному складі, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Де продовжить кар'єру Лунін?

За інформацією джерела, Андрій Лунін може покинути Реал та перейти у Вільярреал, який також грає у Ла Лізі. Українському голкіперу обіцяють місце в основному складі "жовтої субмарини".

Андрій Лунін також матиме змогу зіграти у Лізі чемпіонів. Вільярреал за підсумками минулого сезону пробився в основну сітку головного європейського турніру.

Проте в українського голкіпера є конкурент. "Жовта субмарина" також зацікавлена у трансфері Пау Лопеса, який виступає за мексиканську Толуку.

До слова. Андрій Лунін у сезоні-2024/2025 зіграв у 14 матчах за Реал. За цей час український голкіпер пропустив 19 голів та у шести іграх зберіг ворота на замку.

Раніше повідомляли про те, що голкіпер Реала Андрій Лунін зацікавив європейський гранд з Німеччини. У клубі шукають заміну легендарному голкіперу.