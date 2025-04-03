Лунін може пропустити наступний матч Реала: що сталося

Український голкіпер Андрій Лунін може пропустити наступний матч Реала. Його може замінити 19-річний Фран Гонсалес.

У суботу, 5 квітня, відбудуться матчі 30-го туру Ла Ліги. В одному з них Реал зустрінеться з Валенсією.

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Чому Лунін може пропустити матч

Під час півфіналу Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдад українець отримав невелике пошкодження камбаловидного м'яза. Травма не надто серйозна, однак голкіпер може пропустити наступний матч, пише 24 канал з посиланням на Relevo.

4 квітня медичний штаб проведе повторне обстеження українця, щоб ухвалити остаточне рішення щодо його участі в матчі з Валенсією, однак найімовірніше, що Карло Анчелотті випустить на поле третього голкіпера.

Українця може замінити 19-річний Фран Гонсалес.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 12 матчів за Реал, у яких пропустив 19 голів та 4 рази відстояв "на нуль".

Зазначимо, що основний голкіпер Тібо Куртуа продовжує відновлюватися після ушкодження.