Кар'єра в Реалі під загрозою: президент клубу вирішив виставити Андрія Луніна на трансфер

Флорентіно Перес вирішив, що Реал не постраждає від продажу Андрія Луніна. При цьому сам українець має із клубом довгостроковий контракт.

Влітку Андрій Лунін підписав із Реалом новий контракт. Минулий сезон вийшов вдалим для українця, адже через травму Тібо Куртуа саме наш кіпер був основним у мадридців.

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Перес не бачить Луніна в Реалі

Втім після повернення бельгійця Андрій знову став дублером. Ба більше, як повідомляє 24 Канал з посиланням на Bitbol, Реал готовий продати Луніна.

Зазначається, що президент клубу Флорентіно Перес особисто склав список із чотирьох футболістів, яких планує виставити на трансфер. До нього потрапили Дані Себальос, Ферлан Менді, Фран Гарсія та Андрій Лунін.

Очікується, що воротар та клуб займуться пошуком нової команди для українця вже влітку. Пріоритетом стане клуб, де Лунін буде гравцем основи. Transfermarkt оцінює Андрія у 25 мільйонів євро.

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Відзначимо, що українець перебрався у Реал у 2018 році. За цей час він награв 54 матчі та по два рази вигравав Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА.