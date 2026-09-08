Лунін отримав погані новини у Реалі про свого конкурента за місце у складі

Андрій Лунін не може виграти конкуренцію в Реалі у Тібо Куртуа, через що змушений миритися з роллю другого воротаря. Надії українця були пов'язні з тим, що контракт бельгійця завершується вже наступного літа.

Проте з клубу надійшла інформація, яка точно не потішить 27-річного уродженця Харківщини. Реал ухвалив рішення, що може віддалити його від мети, пише 24 Канал.

Що вирішили в Реалі про контракт Куртуа

У Реалі продовжують називати 34-річного Тібо Куртуа найкращим воротарем світу. І навіть попри зміну тренерського штабу і прихід до керма "нової мітли" Жозе Моурінью, зміни в ієрархії голкіперів поки в "королівському" клубі не плануються.

Однак контракт бельгійця розрахований до червня 2027 року, тож цей сезон міг би бути для нього останнім у Мадриді. Це міг би бути той шанс, на який Андрій Лунін чекав усі ці довгі роки.

Проте керівництво Реала вже дало зрозуміти, що готове підписати з Куртуа нову угоду. Політика клубу не дозволяє укладати довгострокові контракти з футболістами, старшими за 30 років. Тому очікується, що бельгійця продовжать рівно на рік – до літа 2028-ого.

Сам Куртуа неодноразово казав, що хоче й далі грати за Реал і навіть бачить для себе сценарій завершення кар'єри саме у складі іспанського гранда. Для Луніна це, звичайно, удар по амбіціях.

Чи справді Куртуа найкращий голкіпер світу

Оцінка з боку босів Реала виглядає відверто завищеною і могла б слугувати радше маркетинговим ходом, якби у Мадриді планували вигідно продати Куртуа.

Насправді ж навіть в межах Ла Ліги бельгієць не отримував трофей Самори найкращому воротарю ось вже шість років. А його першість у світі востаннє визнавали у 2022-ому, що було досить суперечливим рішенням.

Статистика Тібо залишає бажати кращого: у 337 матчах за Реал він пропустив 328 голів, майже 1 в середньому за гру. Кількість сухих матчів теж не вражає уяву: 130 ігор, що складає близько 38% від загальної кількості.