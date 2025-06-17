Луніну радять покинути Реал: де продовжить кар'єру український голкіпер

Майбутнє Андрія Луніна у Реалі залишається невизначеним. Український голкіпер не отримує бажану ігрову практику у "Королівському клубі".

Однак воротар "бланкос" не проти бути дублером Тібо Куртуа. Український голкіпер планує дочекатись місця в основному складі "вершкових", повідомляє 24 канал із посиланням на The Athletic.

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Чи залишиться Лунін у Реалі

Андрій Лунін чітко налаштований залишитись у Реалі. Однак оточення українського голкіпера "Королівського клубу" має іншу думку стосовно майбутнього гравця.

Близкі та друзі Луніна вважають, що 26-річний голкіпер повинен змінити клуб задля отримання постійної ігрової практики. Агент Жорже Мендеш продовжує пошуки нової команди для українського воротаря.

До слова. Андрій Лунін минулого сезону зіграв лише у 12 матчах за Реал в офіційних турнірах. Український голкіпер пропустив 19 голів та 4 випадках завершив матчу без пропущених м'ячів.

Раніше стало відомо, що Реал визначився із заміною Андрію Луніну, якщо голкіпер вирішить покинути "Королівський клуб".