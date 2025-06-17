Однако вратарь "бланкос" не против быть дублером Тибо Куртуа. Украинский голкипер планирует дождаться места в основном составе "сливочных", сообщает 24 канал со ссылкой на The Athletic.

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Останется ли Лунин в Реале

Андрей Лунин четко настроен остаться в Реале. Однако окружение украинского голкипера "Королевского клуба" имеет другое мнение относительно будущего игрока.

Близкие и друзья Лунина считают, что 26-летний голкипер должен сменить клуб для получения постоянной игровой практики. Агент Жорже Мендеш продолжает поиски новой команды для украинского вратаря.

К слову. Андрей Лунин в прошлом сезоне сыграл лишь в 12 матчах за Реал в официальных турнирах. Украинский голкипер пропустил 19 голов и 4 случаях завершил матча без пропущенных мячей.

Ранее стало известно, что Реал определился с заменой Андрею Лунину, если голкипер решит покинуть "Королевский клуб".