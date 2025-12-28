Лунін відмовився грати за Реал: що вплинуло на рішення українського голкіпера

Андрій Лунін залишається у мадридському Реалі у ролі дублера Тібо Куртуа. Українського голкіпера не влаштовує бути другим номером і він хоче отримувати більше ігрового часу, але не має довіри від головного тренера.

26-річний воротар збірної України та "вершкових" визначився з майбутнім у Мадридрі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на El Nacional.

Читайте також Лідер збірної України визначився із продовженням кар'єри: де виступатиме футболіст

Що відомо про майбутнє Луніна у Реалі?

Український голкіпер не планує продовжувати виступи за Реал після завершення сезону. Лунін вже сповістив керівництво "Королівського клубу" про рішення піти з команди влітку 2026 року.

Він розраховує отримати статус основного воротаря у іншому клубі. Голкіпер збірної України сподівається, що керівництво "вершкових" піде на зустріч та посприяє його трансферу влітку.

Раніше повідомляли про те, що Лунін може перейти в інший клуб із чемпіонату Іспанії. За інформацією видання Ok Diario, Вільярреал планує підписати українського воротаря.

Як Лунін виступає за Реал у сезоні 2025 – 2026?