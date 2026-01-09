Один із найбагатших клубів світу хоче підписати зірку збірної України

Англійський Ньюкасл поклав око на українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна. "Сороки" не є єдиним клубом із АПЛ, який зацікавився футболістом збірної України.

Одразу три англійські клуби придивляються до Андрія Луніна. Мова йде про Тоттенгем, Брайтон і Ньюкасл, передає 24 Канал із посиланням на Fichajes.

Хто цікавиться Луніним?

Особливо серед цього тріо виділяється Ньюкасл, який є одним із найбагатших клубів планети. Трансфер українця не є нереальним, адже Андрій продовжує "гріти" лаву запасних Реала, програючи при цьому конкуренцію Тібо Куртуа.

Портал TeamTalk повідомляв про інтерес Тоттенгема до українського воротаря. За його інформацією, "шпори" сумніваються щодо перспектив першого номера команди Гульєльмо Вікаріо. Тому вже розпочав пошукх нового голкіпера. Окрім Луніна в око англійського клубу потрапили інші воротарі – Марк-Андре тер Штеген із каталонської Барселони та Джеймс Траффорд із англійського Манчестер Сіті.

Хто ще поклав око на українського голкіпера?

Раніше повідомлялось, що Луніним цікавиться іспанський Вільярреал. Цікаво, що "жовта субмарина" намагалась підписати Андрія ще влітку 2024-го, але тоді трансфер не вдалось реалізувати. Була інформація від Ok Diario, що Реал готовий сісти за круглий стіл, якщо Вільярреал зробить пропозицію у вигляді щонайменше 10 мільйонів євро.

Хоча інформувалось, що Реал готовий продати Луніна за 20 мільйонів євро. Водночас портал Transfermarkt оцінює вартість українця у 15 мільйонів євро.

Також є інтерес від італійського Мілана. Начебто "россонері" мають козир у рукаві у вигляді хорвата Луки Модріча, з яким Лунін грав у Мадриді. Окрім цього був інсайд про зацікавленість до Андрія збоку міланського Інтера.

Яка статистика Луніна у Реалі?