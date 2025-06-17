Лунін пропустив елітний гол: українець лише спостерігав за м'ячем

Зовсім скоро Реал розпочне виступи на Клубному чемпіонаті світу 2025. А поки команда зібралась у США та проводить підготовку до турніру.

У мережі завірусилось ефектне відео з офіційної сторінки "Королівського клубу" у ТікТок. Позначка переглядів перетнула межу у понад 1 мільйон, повідомляє 24 канал.

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Розкішний гол Себальоса

Під час командного тренування "галактікос" Дані Себальос пробив по воротах Андрія Луніна, забивши елітний гол. Іспанський півзахисник завдав настільки ідеального удару, що українець лише міг спостерігати за м'ячем.

Себальос вирішив відсвяткувати взяття воріт. Гравець Реала повторив легендарне святкування Кріштіану Роналду: "Siuuuu!"

Лунін пропустив гол на тренуванні: дивіться відео

Нагадаємо, що Реал розпочне Клубний чемпіонат світу 2025 року матчем проти Аль-Хіляля. Стартовий свисток про початок гри пролунає 18 червня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомляли, що Андрій Лунін зацікавив іменитий європейський клуб, який шукає заміну легендарному голкіперу.