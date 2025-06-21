Реал визначився з майбутнім Луніна: українець має яскраві перспективи

Андрій Лунін залишається другим воротарем Реала, який час від часу заміняє Тібо Куртуа. Український голкіпер незадоволений кількістю ігрової практики, але не поспішає покидати "Королівський клуб".

"Вершкові" ухвалили рішення щодо майбутнього Луніна у команді. Керівництво клубу бачить в українському воротарі велику перспективу, інформує 24 канал із посиланням на Defensa Central.

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Луніна цінують у Реалі

Реал планує зберегти Андрія Луніна у команді. У "Королівському клубі" вважають, що саме український воротар буде наступником Тібо Куртуа у майбутньому.

Проте "вершкові" не гарантують Луніну велику кількість ігрового часу у наступному сезоні. Адже Куртуа та "бланкос" планують продовжити співпрацю до 2028 року.

Думки щодо того, що українець стане основним після відходу бельгійського голкіпера дотримується президент Реала Флорентіно Перес. Новий головний тренер "Королівського клубу" Хабі Алонсо теж не планує виставити за двері Луніна.

Жорже Мендеш, агент Луніна, повідомив Пересу, що український голкіпер має наміри виступати за Реал. Щонайменше до завершення контракту з "Королівським клубом".

До слова. Андрій Лунін продовжив контракт з Реалом у 2024 році. Чинна угода українського голкіпера з "Королівським клубом" розрахована до 2030 року.

У сезоні 2024/2025 Андрій Лунін зіграв у 12 матчах за Реал в різних турнірах. За цей час український воротар пропустив 19 голів та здійснив 4 кліншити.

Раніше повідомляли, що європейський гранд зробив пропозицію Реалу стосовно трансферу Андрія Луніна. "Вершкові" оцінили українського воротаря у 25 мільйонів євро.