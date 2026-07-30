Реал відмовився довіритися Луніну на тлі проблем Куртуа

34-річний Тібо Куртуа останніми роками все частіше травмується та загалом втрачає фізичну форму. У Реалі починають думати про заміну своєму першому номеру – і вперто не хочуть бачити в цій ролі Андрія Луніна.

Замість того, що підвищити у статусі українця, боси мадридського клубу дивляться на варіанти деінде або навіть готові розглядати кандидутуру третього воротаря клубу. Усе через нібито "великий розрив" між Куртуа і Луніним, пише 24 Канал.

Чому Реал шукає заміну Куртуа

Інсайдер Хорхе Пікон стверджує, що у Мадриді продовжують вважати бельгійського голкіпера найкращим у світі, але стурбовані тим, що він все частіше зазнає ушкоджень і може повернутися після травми на Мундіалі не у 100-відсоткових кондиціях.

Останніми роками Реал стежив за кількома воротарями, але вони вже знайшли для себе нові клуби – Жоан Гарсія опинився у Барселоні, а Георгі Мамардашвілі купив Ліверпуль.

Водночас Андрія Луніна у Мадриді так і не готові бачити першим номером. Керівництво Реалу не вважає українця достатньо сильним воротарем і бачить велику різницю у класі між ним та Куртуа. Навіть сезон 2023/2024, коли Лунін ледь не самотужки витягнув "бланкос" у фінал Ліги чемпіонів, їх не переконав.

Що вирішили у Реалі про наступника Куртуа

Через недовіру Луніну наразі Флорентіно Перес і компанія дивляться у бік третього воротаря Франа Гонсалеса, який мав би влітку вирушити в оренду для отримання ігрової практики. Ймовірно, він все ж залишиться у Мадриді і може отримати шанс в разі чергових проблем Куртуа.

Сам Лунін теж міг би перейти в інший клуб, якби не високі вимоги щодо заробітної плати і бажання самого українця залишатися в іспанській столиці.