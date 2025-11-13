Проблеми у Луніна: українець посварився із тренером Реала та готовий залишити команду

Український воротар Андрій Лунін має непросте становище у мадридському Реалі. Все більше з'являється сумніву в перспективах кіпера у клубі.

Лунін поки ніяк не може виграти конкуренцію у Тібо Куртуа. Статус явного гравця запасу вкрай бентежить українця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Footmercato.

До теми Не зіграв жодної хвилини: яка витівка Луніна призвела до вилучення у матчі Реал – Барселона

Чому Лунін посварився із Алонсо?

ЗМІ пишуть, що низка гравців Реала мають конфлікт із наставником команди Хабі Алонсо. Серед них є і Андрій, якому приписують конфлікт із тренером Реала.

Окрім Луніна, діями коуча не задоволені Фран Гарсія, Дані Себальос, Ендрік та Гонсало Гарсія. Головною претензією є недостатня ігрова практика у поточному сезоні.

Повідомляється, що Андрій готовий розглянути пропозиції від інших клубів. Контракт українця із Реалом чинний до 2030 року. У поточному сезоні Лунін досі не провів жодного матчу.

Очікується, що вперше вийти на поле українець зможе лише у 2026 році в Кубку Іспанії. Хоча травма Куртуа може пришвидшити цю подію. Відзначимо, що Реал лідирує в Ла Лізі, маючи перевагу у три бали над Барселоною.

Чим запам'ятався Лунін у Реалі?