Проблеми у Луніна: українець посварився із тренером Реала та готовий залишити команду
- Український воротар Андрій Лунін має конфлікт із тренером Реала Хабі Алонсо.
- Голкіпер незадоволений недостатньою ігровою практикою в поточному сезону.
Український воротар Андрій Лунін має непросте становище у мадридському Реалі. Все більше з'являється сумніву в перспективах кіпера у клубі.
Лунін поки ніяк не може виграти конкуренцію у Тібо Куртуа. Статус явного гравця запасу вкрай бентежить українця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Footmercato.
Чому Лунін посварився із Алонсо?
ЗМІ пишуть, що низка гравців Реала мають конфлікт із наставником команди Хабі Алонсо. Серед них є і Андрій, якому приписують конфлікт із тренером Реала.
Окрім Луніна, діями коуча не задоволені Фран Гарсія, Дані Себальос, Ендрік та Гонсало Гарсія. Головною претензією є недостатня ігрова практика у поточному сезоні.
Повідомляється, що Андрій готовий розглянути пропозиції від інших клубів. Контракт українця із Реалом чинний до 2030 року. У поточному сезоні Лунін досі не провів жодного матчу.
Очікується, що вперше вийти на поле українець зможе лише у 2026 році в Кубку Іспанії. Хоча травма Куртуа може пришвидшити цю подію. Відзначимо, що Реал лідирує в Ла Лізі, маючи перевагу у три бали над Барселоною.
Чим запам'ятався Лунін у Реалі?
- Андрій приєднався до мадридського клубу у 2018 році. "Бланкос" тоді заплатили близько 8 мільйонів євро Зорі за воротаря.
- Проте в перші сезони у Мадриді Лунін не мав довіри та віддавався в оренди. Гравець встиг пограти за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо.
- Грати саме за Реал Андрій почав у 2021 році, але завжди був у статусі запасного кіпера. За це час воротар награв 62 матчі, з яких 20 – насухо згідно з Transfermarkt.
- Найбільше ігор Лунін провів у сезоні 2023 – 2024, коли Тібо Куртуа отримав важку травму. Тоді Андрій допоміг Реалу тріумфувати в Ла Лізі та Лізі чемпіонів.
- Раніше повідомлялось, що Реал хоче придбати ще одного воротаря з України. Трансфер гравця Жирони може ще більше ускладнити ситуацію Луніну.