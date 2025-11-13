Проблемы у Лунина: украинец поссорился с тренером Реала и готов покинуть команду

Украинский вратарь Андрей Лунин имеет непростое положение в мадридском Реале. Все больше появляется сомнения в перспективах кипера в клубе.

Лунин пока никак не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа. Статус явного игрока запаса крайне смущает украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Footmercato.

Почему Лунин поссорился с Алонсо?

СМИ пишут, что ряд игроков Реала имеют конфликт с наставником команды Хаби Алонсо. Среди них есть и Андрей, которому приписывают конфликт с тренером Реала.

Кроме Лунина, действиями коуча недовольны Фран Гарсия, Дани Себальос, Эндрик и Гонсало Гарсия. Главной претензией является недостаточная игровая практика в текущем сезоне.

Сообщается, что Андрей готов рассмотреть предложения от других клубов. Контракт украинца с Реалом действует до 2030 года. В текущем сезоне Лунин до сих пор не провел ни одного матча.

Ожидается, что впервые выйти на поле украинец сможет только в 2026 году в Кубке Испании. Хотя травма Куртуа может ускорить это событие. Отметим, что Реал лидирует в Ла Лиге, имея преимущество в три балла над Барселоной.

Чем запомнился Лунин в Реале?