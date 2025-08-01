Андрій Лунін незадоволений обмеженою кількістю ігрового часу у Реалі. У "Королівському клубі" знайшли рішення, яке покращить становище українського голкіпера.

Хабі Алонсо визначився з долею Андрія Луніна у команді. Іспанський тренер розв'язав проблему з ігровим часом українського воротаря "вершкових", повідомляє 24 канал із посиланням на grada3.

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Чи отримуватиме Лунін ігрову практику?

Хабі Алонсо провів розмову з Тібо Куртуа та Андрієм Луніним щодо їхніх ролей у Реалі щонайменше на наступний сезон. Бельгієць залишається основним воротарем "Королівського клубу".

Іспанець у розмові з Андрієм Луніним запевнив українського голкіпера у тому, що його цінують у клубі за професіоналізм та відданість. Хабі Алонсо розраховує на 26-річного воротаря.

Хабі Алонсо планує використовувати Луніна не лише у матчах Кубка Іспанії, як робив це Карло Анчелотті. Головний тренер Реала буде проводити ротацію голкіперів, якщо "вершкові" гратимуть більше одного матча на тиждень.

Андрій Лунін беззаперечно зіграє щонайменше у трьох матчах Кубка Іспанії. А також матиме змогу проявити себе у поєдинках Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

До слова. У сезоні 2024/2025 Андрій Лунін зіграв у 14 матчах за Реал. За цей час український голкіпер пропустив 19 голів, а у шести іграх залишив ворота "сухими".

Раніше повідомляли про те, що фіналіст минулорічної Ліги конференцій має наміри підписати Андрія Луніна у літнє трансферне вікно. Українському голкіперу обіцяють місце в основі.