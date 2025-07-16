Андрій Лунін залишається об'єктом для трансферного інтересу влітку 2025 року. Воротар Реала може залишити команду, тим паче, що на нього з'явився новий претендент, повідомляє 24 Канал з посиланням на ButFootballClub.

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Де опиниться Лунін?

Раніше інтерес до українця приписували Баварії, Астон Віллі, Манчестер Юнайтед, Челсі. Крім того, Вільярреал цікавився можливістю придбати Луніна.

Тепер же в боротьбу за Андрія втрутився ще один іспанський клуб Бетіс. Минулого сезону у "огіркових" не було стабільно основного воротаря. За місце у старті конкурували Руї Сілва та Адріан.

Втім перший вже оформив перехід у Спортинг, тому Бетіс залишився лише 38-річним Адріаном. Тож клуб бачить у Луніні гравця основи, якщо трансфер вдасться.

Проте його ймовірність наразі невисока. Бетіс не має змоги витрачати багато грошей на трансфери, тоді як Реал не готовий продавати українця дешевше ніж 20 мільйонів євро.

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Контракт Андрія із мадридцями розрахований аж до 2030 року. Лунін продовжує залишатися дублером Тібо Куртуа, відігравши минулого сезону лише 14 матчів (шість кліншитів). Нагадаємо, що Бетіс торік фінішував на шостому місці у чемпіонаті Іспанії, здобувши путівку в Лігу Європи.

Крім того, підопічні Пеллегріні вперше в історії потрапили у єврофінал. Втім вирішальний матч у Лізі конференцій проти Челсі був програний (1:4). До слова, у сезоні 2016-2017 за Бетіс пограв Роман Зозуля, але закріпитись у клубі йому не вдалось (всього 6 матчів).