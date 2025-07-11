Благодійний фонд Олександра Усика "Usyk Foundation" повідомив про важливий захід напередодні бою. 18 липня в Лондоні відбудеться особлива благодійна вечеря "Gala Dinner" на підтримку України, пише 24 Канал з посиланням на організацію.

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Кого запросили на вечерю перед боєм Усик – Дюбуа

На одну з найважливіших подій медіатижня зберуться зірки спорту, бізнесу, медіа та культури. Запрошення на вечерю отримали президент УАФ Андрій Шевченко, захисник Арсеналу Олександр Зінченко, голкіпер Реала Андрій Лунін. Також будуть присутні дружина Олександра Усика – Катерина Усик, промоутер Френк Воррен, американський актор Лев Шрайбер та багато інших гостей.

"Серед гостей – відомі діячі України, Великої Британії та світу. Лідери бізнесу, культури, медіа та благодійних організацій зберуться разом, щоб поспілкуватися, об’єднати зусилля та зробити внесок у важливу справу.

Зібрані кошти буде спрямовано на відновлення житла для українських родин, які постраждали від війни. "Gala Dinner" – одна з ключових подій навколо майбутнього бою Олександра Усика, а також потужна платформа для нетворкінгу та єдності", – йдеться у повідомленні фонду.

Гості благодійної вечері / фото Usyk Foundation

Нагадаємо, що бій за абсолют Усик – Дюбуа відбудеться на "Вемблі" у суботу, 19 липня. Боксери вийдуть на ринг орієнтовно о 23:30. За цей поєдинок Усик та Дюбуа отримають рекордні гонорари.