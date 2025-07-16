Андрей Лунин остается объектом для трансферного интереса летом 2025 года. Вратарь Реала может покинуть команду, тем более, что на него появился новый претендент, сообщает 24 Канал со ссылкой на ButFootballClub.

По теме Лунин получил три предложения от клубов АПЛ: украинец принял решение относительно своего будущего

Где окажется Лунин?

Ранее интерес к украинцу приписывали Баварии, Астон Вилле, Манчестер Юнайтед, Челси. Кроме того, Вильярреал интересовался возможностью приобрести Лунина.

Теперь же в борьбу за Андрея вмешался еще один испанский клуб Бетис. В прошлом сезоне у "огуречных" не было стабильно основного вратаря. За место в старте конкурировали Руи Силва и Адриан.

Впрочем, первый уже оформил переход в Спортинг, поэтому Бетис остался только 38-летним Адрианом. Поэтому клуб видит в Лунине игрока основы, если трансфер удастся.

Однако его вероятность пока невысока. Бетис не имеет возможности тратить много денег на трансферы, тогда как Реал не готов продавать украинца дешевле 20 миллионов евро.

Читайте также Команда Усика пригласила Лунина и Шевченко на ужин перед боем с Дюбуа

Контракт Андрея с мадридцами рассчитан до 2030 года. Лунин продолжает оставаться дублером Тибо Куртуа, отыграв в прошлом сезоне лишь 14 матчей (шесть клиншитов). Напомним, что Бетис в прошлом году финишировал на шестом месте в чемпионате Испании, получив путевку в Лигу Европы.

Кроме того, подопечные Пеллегрини впервые в истории попали в еврофинал. Впрочем решающий матч в Лиге конференций против Челси был проигран (1:4). К слову, в сезоне 2016-2017 за Бетис поиграл Роман Зозуля, но закрепиться в клубе ему не удалось (всего 6 матчей).